Politik | Wahlen im ZDF - Wahl in Niedersachsen - ab 17.45 Uhr

Drei Wochen nach der Bundestagswahl steht der nächste Stimmungstest in Niedersachsen an. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) stellt sich zur Wahl, gegen ihn tritt Bernd Althusmann (CDU) an. Niedersachsen ist das einzige Flächenland, das noch von …