Wahl in Hamburg am 02.03.2025

Nur sieben Tage nach dem Bund wählt Hamburg. Kein Problem für die Stadt und seine Partei, sagt Peter Tschentscher, SPD-Bürgermeister. Im Gegenteil: Gerade bei schwierigen Verhältnissen im Bund seien den Hanseaten stabile Verhältnisse in der Heimat besonders wichtig.



Das ZDF sendet aus dem Congress Center Hamburg, wo alle Medienanstalten ihre Studios aufbauen. Von dort begrüßt ab 17.50 Uhr Shakuntala Banerjee, ZDF-Politikchefin, die Zuschauerinnen und Zuschauer. An ihrer Seite der Parteienforscher Karl-Rudolf Korte und "heute journal"-Chef Stefan Leifert, der gemeinsam mit der Forschungsgruppe Wahlen für stets aktuelle Zahlen und Analysen sorgt.



Im Anschluss an die 19.00-Uhr-"heute"-Nachrichten, in denen die Hamburger Spitzenkandidaten aufeinandertreffen, begrüßt Hauptstadtstudioleiterin Diana Zimmermann die im Bundestag vertretenen Parteien in der "Berliner Runde".



Begleitet wird der Wahlabend auch online. In der ZDFmediathek, auf heute.de und in der App sind jederzeit alle Informationen, Statements von Bundes- und Landespolitikern, aktuelle Prognosen und Hochrechnungen abrufbar. Auf facebook.com/ZDFheute/ und Instagram /zdfheute/ werden die interessantesten Stimmen der Wahlgewinner und -verlierer gesammelt, dazu erfahren Nutzerinnen und Nutzer in Erklärgrafiken die interessantesten Analyseergebnisse der FGW zur Wahl. Der gesamte Wahlabend ist live in der ZDFmediathek zu verfolgen.