In Deutschland ist der Ton rauer geworden: Zufriedene gegen Unzufriedene, Privilegierte gegen Chancenlose. Was haben diese Antipoden noch miteinander zu tun? Was kann trotz aller Unterschiede die Gesellschaft zusammenhalten? Wovor haben die einen Angst, was macht den anderen Mut? Marcus Niehaves reist als Reporter durchs Land und macht sich ein eigenes Bild von den Problemen und Sorgen, die den Bürgern besonders auf der Seele liegen. Im Studio ergänzt er seine Eindrücke durch Daten und Fakten.