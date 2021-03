Auf dem digitalen Parteitag hat sich Armin Laschet in einer Stichwahl gegen Friedrich Merz durchgesetzt. Dennoch zeigt sich die Partei gespalten. Wird es dem neuen CDU-Vorsitzenden gelingen, die Lager wieder zu vereinen? In welche Richtung wird Armin Laschet die Partei führen? Und kann und will er auch Kanzler? Armin Laschet stellt sich in der Interviewsendung "Was nun?" den Fragen von Chefredakteur Peter Frey und der stellvertretenden ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten.