Mit welchen Ideen für Europa treten die beiden Kandidaten an? Welche Klarheit zum Brexit ist vor der Europawahl noch zu erreichen? Was wollen Katarina Barley und Manfred Weber vor der sogenannten "Schicksalswahl" noch tun, um die Wählerinnen und Wähler von Europa zu überzeugen? Sie engagiert sich für ein Europa der Solidarität, fern der nationalen Egoismen, er will gleichfalls die Nationalisten bekämpfen und hat gerade mit der Suspendierung der ungarischen Regierungspartei Fidesz aus der EVP ein Zeichen gesetzt. Darum geht es in "Was nun, Europa?".