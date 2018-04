Dass er selber den neuen US-Präsidenten Donald Trump zuvor wenig diplomatisch als "Hassprediger" bezeichnet hatte, findet Steinmeier nicht bedenklich. Auf die Frage, ob er sich von dieser Aussage inzwischen distanziere oder er sich eher in seiner Auffassung bestätigt fühle, sagte er: "Mir geht's nicht darum, dass ich mich bestätigt sehe. Ich war wirklich erschrocken, was ich in den USA im Wahlkampf gesehen habe", rechtfertigte er seine Äußerung.Er kenne die USA von vielen Reisen und habe viele amerikanische Freunde. Er habe sich aber nicht vorstellen können, was sich dort ereignete. Ob der neue US-Präsident wirklich das umsetze, was er im Wahlkampf angekündigt hatte, sei noch nicht völlig klar. "Noch sind die Dinge völlig offen", so Steinmeier. Er sprach sich aber dafür aus, mit Trump das Gespräch zu suchen.