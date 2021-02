In den jüngst zurückliegenden Dezemberwochen erhielt die ZDF/ARTE-Koproduktion Adventures of a Mathematician in den USA den durch Film Independent in Los Angeles vergebenen und mit 50.000 US$ dotierten Filmverleihpreis The Sloan Distribution Grant der New Yorker Alfred P. Sloan Foundation. Davor, Ende November, war der Film noch auf dem 35. Fort Lauderdale International Film Festival erfolgreich gewesen und dort mit dem „President‘s Award“ für den besten Film und dem Zuschauerpreis „Audience Award Best Drama“ ausgezeichnet worden.



Samuel Goldwyn Films wird Adventures of a Mathematician 2021 in Nordamerika in die Kinos bringen. Zuvor wird der Film noch Einladungen zum New York Jewish Film Festival, zum Atlanta Jewish Film Festival und zum Portland International Film Festival wahrnehmen.



Die Markt-Resonanz auf die deutsch-britisch-polnische Koproduktion ist sehr gut, neben den USA, Frankreich, dem Mittleren Osten, Taiwan, Russland und China wurde der Film mittlerweile auch ins lateinamerikanische Territorium verkauft. Um den deutschen Kinoverleih kümmert sich die Filmwelt Verleihagentur GmbH.



Das internationale Kino-Drama nach wahren Begebenheiten erzählt vom jüdisch-polnischen Mathematiker Stanislaw M. Ulam, der nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs aus Polen in die USA emigriert. Dort erlebt der junge Wissenschaftler in den 1940er-Jahren die Freuden der Liebe und der Wissenschaft wie auch die Schmerzen von Verlust und Heimweh, während er mithilft, verheerende Bomben von bis dato unbekannter Zerstörungskraft zu entwickeln.



Der Film ist eine Koproduktion von dragonfly films, Mirror Productions, SHIPsBOY, Zischlermann Filmproduktion, Lypsync Productions, Sampsonic Media, Erfttal Film, True Illusions Films, unter Beteiligung von ZDF/ARTE. Die Redaktion hat Simon Ofenloch.



Ein Sendetermin auf ARTE steht noch nicht fest.