Recherche zum Film

Schon am Telefon hat mich William Sanchéz mit dem Satz zum Nachdenken gebracht „Bei uns in Kolumbien kommen Eltern mit ihren behinderten Kindern und erzählen, was sie alles können, in Deutschland erzählen diese Eltern immer, was ihre Kinder nicht können“. William Sanchéz möchte, dass es auch bei uns kein Manko ist, anders zu sein. Deshalb hat er nach seinem Tanzstudium im Schwarzwald das internationale Tanzensemble Szene2 gegründet, in dem Menschen mit und ohne Behinderung zusammen tanzen. Wir trafen uns bei ihm zu Hause und lernten gleich Jörg, Matthieu und Ricarda kennen: Drei der Tänzer*innen mit Behinderung, die mit William und anderen in einer ganz normalen Wohngemeinschaft leben. Bei den Proben sahen wir, was für ein Potential alle Tänzer*innen haben und wie die unterschiedlichen Körper eine gemeinsame Geschichte erzählen. Auch das Kamerateam war beeindruckt, wie selbstverständlich hier Diversität im Kulturbetrieb gelingt. In unserem Film stehen Jörg, der das Down-Syndrom hat, und William im Mittelpunkt und wir bedauern sehr, dass aus zeitlichen Gründen nicht auch die anderen zu Wort kommen können. Denn alle wissen ganz genau um ihre Fähigkeiten und haben konkrete Zukunftspläne.