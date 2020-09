Wir 80 Millionen - was Deutschland vereint

Welche Werte, Erzählungen, Einstellungen, Meinungen, Rituale, Organisationen, Verhaltensweisen, Ereignisse oder Dokumente stiften Zusammenhalt und Gemeinsamkeit? Gibt es eine Art "Deutschland-Charta", deren Punkte alle Bürger unterschreiben würden?



Die Bertelsmann Stiftung hat eine Studie über das Verbindende zwischen den unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen in Auftrag gegeben. Die Grundfrage der Studie lautet: Was hält Deutschland im Innersten zusammen? Was ist "deutsch"? Es geht hier explizit nicht um "typisch deutsch" – es sollen keine Klischees reproduziert, sondern vielmehr eruiert werden, ob es verbindende Elemente gibt, die in breitem Maße von in Deutschland lebenden Menschen geteilt werden.