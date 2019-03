Geht es nach David Hasselhoff, kennt jeder The Hoff. Mit seiner Hymne "Looking For Freedom" hat er den Mauerfall beschleunigt, mit "Baywatch" die Zeitlupe im TV attraktiver gemacht, als es Sportveranstaltungen je hätten schaffen können, und doch scheint sich keiner mehr in den USA für ihn zu interessieren. Aber sein Management weiß Abhilfe: Wenn es schon nicht mehr in Hollywood funktioniert, warum dann nicht nach Großbritannien reisen? Gesagt, getan. Während The Hoff teilweise in seiner eigenen Welt zu leben scheint, muss er für einen Film vorsprechen und zwar für die Rolle des David Hasselhoff. Als dann auch noch sein treuer Fan und Fahrer auf merkwürdige Gedanken kommt und David seinen deutschen Sohn Dieter kennenlernt, ist das gerade einmal der Anfang des versuchten Comebacks.



Die Serie ist auf funk.net oder in der App von funk zu sehen.