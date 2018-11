Was ist funk?

funk bietet 14- bis 29-Jährigen Online-Inhalte in den Kategorien „Informieren”, „Orientieren” und „Unterhalten”. Die Formate finden direkt auf YouTube, Facebook, Instagram und weiteren sozialen Plattformen statt. Die Nutzer können die Inhalte auch auf der funk Webseite in einem unabhängigen Player abrufen. Zudem können sie in der funk App internationale Lizenzserien wie „The Aliens” und „Fargo” ansehen sowie Themen und Geschichten entdecken. funk startet am 1. Oktober 2016 mit über 40 Online-Formaten wie „Kliemannsland”, „Y-Kollektiv” und „Wishlist”. Neue Formate kommen kontinuierlich hinzu.