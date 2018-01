Der Trucker-Killer entpuppt sich als junge Frau, wobei Conley und Eklund über das mögliche Motiv der unkonventionellen Mörderin rätseln. Eine alte Polizeiaufnahme offenbart schließlich die Ursache und stellt eine ungeahnte Verbindung zu L.H. her. Nun müssen die Ermittler schnell handeln, denn das nächste Opfer ist bereits im Visier.



Privat hat Eklund mit seinem ehemaligen Kollegen Henrik zu kämpfen, der seinem Frust über seine Suspendierung freien Lauf lässt. Conley leidet an Schlaflosigkeit, die er durch illegal erworbene Schlafmittel zu bekämpfen versucht. Gleichzeitig nimmt die Beziehung von Hanna und Göran sadomasochistische Züge an.