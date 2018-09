An Tagen wie diesen

2003 wird der Zauberer Roy bei einem Auftritt von seinem Tiger gebissen und lebensgefährlich verletzt.



Aber der 3. Oktober ist auch ein bunter Tag. 1835 wird die Bleistift-Fabrik von Staedtler gegründet, alljährlich findet seit 1997 der Tag der offenen Moschee statt. 1969 wird der Fernseh- und UKW-Turm unter DDR-Staatschef Walter Ulbricht am Ostberliner Alexanderplatz eröffnet. Und in Indien wird an einem 3. Oktober der Taj Mahal fertiggestellt - nach zwölf Jahren Bauzeit. Der indische Großmogul Shah Jahan hatte den Prachtbau für seine verstorbene Frau Mumtaz Mahal erbauen lassen.