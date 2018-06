An Tagen wie diesen

Das größte Geschenk bekommt an Weihnachten Karl der Große. Er wird im Jahr 800 in der Peterskirche in Rom zum ersten Kaiser des mittelalterlichen Abendlandes gekrönt. Karl IV. verkündet 1356 die Goldene Bulle. 1990 wird die erste HTML-Verbindung der Welt hergestellt - es ist die Geburtsstunde des Web 1.0.