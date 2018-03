1999 spielte er in dem Kinofilm "Boomtown 2000" von Busso von Müller und Julia Albrecht sowie in dem Kinofilm "Angel-Express" von Rolf Peter Kahl, 2002 war er in den Kinofilmen "Solino" von Fatih Akin und in "L'auberge espagnole - Barcelona für ein Jahr" von Cédric Klapisch zu sehen. Es folgten weitere Spielfilme, TV- Movies sowie Kurzfilme.







Seit 1994 übernahm Barnaby Metschurat auch im Theater etliche Rollen, unter anderem 1999/2000 auf den Wiener Festwochen in "Hamlet" unter der Regie von Peter Zadek.