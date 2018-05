Zunächst versucht Bingo Bongo (Adriano Celentano) nach Afrika zu fliehen. Doch ob er es mit dem Flugzeug versucht oder per Badewanne den Ozean durchqueren will, ständig geht irgendetwas schief. Aber dann passiert etwas Unerwartetes: Bingo Bongo lässt sich von seinen Freunden, den Tieren, deren Sprache er versteht, überzeugen, dass nur er in der Lage ist, ihre Interessen bei den Menschen zu vertreten, da er beide Sprachen beherrscht. So wird er zu einem geachteten, vielbeschäftigten Vermittler zwischen Tier- und Menschenwelt. Und schließlich trifft er auch wieder mit Laura (Carole Bouquet) zusammen.



Der italienische Komik-Star Adriano Celentano kann in seiner Rolle als behaartes Wesen aus dem Urwald seine animalische Seite herauslassen und sorgt so für jede Menge Komödien-Spaß.