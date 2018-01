In Los Angeles tobt ein Kampf zwischen der japanischen Mafia und einer brutalen einheimischen Gangsterbande. Als sich die beiden verfeindeten Gangs in einem Laden eine Schießerei liefern, gerät der fünfjährige Darin (Henry Mortensen), der mit seiner Mutter Gina Hayes (Virginia Madsen) dort einkauft, zufällig in die Schusslinie und stirbt noch vor Ort.



Für Gina Hayes bricht eine Welt zusammen, denn ihr kleiner Sohn war ihr ein und alles. Als sie wieder einen klaren Gedanken fassen kann, erinnert sie sich, dass der fliehende Mörder (Toru Nakamura) ein Tattoo - einen blauen Tiger - auf der Brust hatte. Von Wut und Trauer getrieben, will sie sich an dem Yakuza rächen, besorgt sich eine Waffe und sucht überall nach ihm. Endlich findet sie den Tätowierer Smith (Harry Dean Stanton), der das Tattoo einst gestochen hatte.



Er warnt sie vor der gefährlichen Yakuza-Bande, deren Zeichen der blaue Tiger ist, und weiht sie in die chinesische Legende des "Blue Tiger" ein. Dieser ist immer auf der Suche nach dem "Red Tiger", seinem geistigen Gegenstück. Zwischen Leidenschaft und Abstoßung hin- und hergerissen, überlebe am Ende jedoch nur einer.



Während die verhassten Yakuza und die von Henry Soamos (Dean Hallo) angeführte Bande um die größten Anteile am Reisebusgeschäft kämpfen und sich gegenseitig brutal zur Strecke bringen, lässt sich Gina von Smith den roten Tiger auf den Rücken tätowieren. Sie verändert ihr Aussehen, bricht alle Brücken hinter sich ab, arbeitet als Bardame in einem Nachtclub, in dem vornehmlich Japaner verkehren, und versucht, den Mörder zu finden. Dort wird sie ihm auch bald begegnen, doch die Legende nimmt ihren Lauf, und der rote und der blaue Tiger verfallen einander hoffnungslos.