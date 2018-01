Candice Renoir

Beide Fälle scheinen irgendwie miteinander verknüpft zu sein. Candices Team findet heraus, dass die Drohne nur von einem Mitarbeiter von "Drone up" gestohlen werden konnte. In Verdacht gerät zunächst eine Praktikantin, die eine Schülerin in Emmas Jahrgang ist. Hat auch ihre Tochter Emma etwas mit der ganzen Sache zu tun?



Candice leidet zunehmend unter ihrer beruflichen Situation: Die Vertretung von Attia, Antoines Abwesenheit, die Spannungen zwischen ihr und Sylvie - wegen all dem fühlt sie sich überfordert, zerstreut und depressiv. Alle Welt scheint sich gegen Candice verschworen zu haben.