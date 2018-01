Candice Renoir

Der Physiotherapeut Damien Darras, der Houdon tot aufgefunden hat, behauptet, das Opfer und sein Sohn Patrick hätten ein schwieriges Verhältnis gehabt. Patrick wollte seinen Vater sogar entmündigen. Von Antoine ermutigt, ermittelt Candice weiter nach alter "Candice-Manier".



Wenig später bestätigt die Autopsie Antoines Verdacht - Robert Houdon wurde vergiftet. Zudem stellt sich heraus, dass mehrere Wertgegenstände aus dem Haus des Getöteten verschwunden sind. Handelt es sich also um einen ungewöhnlichen Raubmord? Die Ermittlungen führen in ein Thalasso-Zentrum nach Valenciennes. Dort hat Darras vor einem Jahr gearbeitet und der Gast Jean-Charles Lefebre ist ebenfalls an einem Herzinfarkt unter dubiosen Umständen gestorben.



Candice reist in ihre Heimatstadt Valenciennes und ermittelt dort weiter mit dem Leiter der zuständigen Kripo, dem attraktiven und charmanten Stanislas Werner. Canovas, der schon eifersüchtig genug ist und dem auch Antoines Rückkehr überhaupt nicht passt, ist alles andere als begeistert.