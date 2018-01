Candice Renoir

In Jarquins Wagen wurden zudem DNA-Spuren von Nadia Vassarelli gefunden, einer linksextremen Terroristin, die 1979 wegen Totschlags angezeigt, aber nie gefasst wurde. Offensichtlich hat Candices Kollegin Aline bewusst die Spuren von Nadia Vassarelli verschwinden lassen wollen. Hat die Kriminaltechnikerin womöglich etwas mit dem Mord zu tun? Candice stellt Aline zur Rede und will wissen, welche Verbindung Aline zu der seit Jahrzehnten untergetauchten Terroristin hat, die nun aufgetaucht ist und womöglich einen weiteren Mord begangen hat.



Zwischen Antoine und Candice gibt es ein ständiges Hin und Her der Gefühle. Candice befürchtet, zu alt für ihn zu sein, weil Antoine sich Kinder wünscht. In diesem Gefühlsdurcheinander konfrontiert Canovas sie mit Beweisen für ihre Untreue.