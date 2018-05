Charlotte Link: Das Haus der Schwestern

Ralph und Barbara sind wegen eines Schneesturms auf der einsamen Westhill-Farm von der Außenwelt abgeschnitten. In dieser Situation findet Barbara durch Zufall in einem Holzschuppen die geheimen Aufzeichnungen von Frances Gray, der ehemaligen Besitzerin von Westhill. Beim Lesen entdeckt sie in dieser Lebensbeichte die alte Welt jenes Herrenhauses voller Glanz, aber auch voller schicksalhafter Ereignisse. Und so beginnt die Lebensgeschichte der Francis Gray und ihrer Schwester Victoria, die behütet aufwachsen und doch zu Feindinnen werden.



Weil sie vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges mit den Suffragetten in London demonstriert, wird Francis Gray als junges Mädchen für einige Zeit ins Gefängnis gesteckt. Als sie wieder nach Hause zurückkommt, stellt sie fest, dass sie in dieser Zeit ihre große Liebe verloren hat: John Leigh, der Gutsbesitzersohn, dessen Freundschaft aus frühesten Kindertagen sie für unzerstörbar hielt, heiratet nun ihre jüngere Schwester Victoria.



Schon bald bemerkt Francis, dass Johns und Victorias Ehe nicht gerade glücklich ist. Als John sich freiwillig an die Front nach Frankreich meldet, folgt sie ihm als Krankenschwester ins Lazarett. Doch ihre erste Begegnung mit John ist anders, als sie sich vorgestellt hat.