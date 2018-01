Der Obduktionsbericht stellt jedoch die Ermittlungsergebnisse erneut in Frage, denn danach wurde auf Theresa mit zwei unterschiedlichen Waffen geschossen. Außerdem soll sie bereits tot gewesen sein, als Jennings die Waffe auf sie richtete.



Der Drehbuchautor Jackson Gillis ist ein alter Hase in Sachen "Columbo". Er hat insgesamt acht Folgen der beliebten und mehrfach preisgekrönten Serie geschrieben. Für die Folge "Columbo - Mord in Pastell" wurde Gillis im Jahr 1972 für den Emmy nominiert.