Die Oscar-nominierte Martha Scott übernimmt in dieser Folge den Part des Mordopfers. Sie hatte sich unter anderem durch ihre prominenten Rollen in "Ben Hur" und "Die zehn Gebote" einen Namen gemacht. An ihrer Seite brilliert Gena Rowlands als behinderte Tochter und betrogene Ehefrau, eine Schauspielerin, die im Jahr zuvor bereits in Cassavetes' Psychodrama "Eine Frau unter Einfluss" eindrucksvoll eine seelisch labile Ehefrau und Mutter mimte und dafür mit dem Golden Globe ausgezeichnet wurde. "Columbo"-Darsteller Peter Falk gab damals ihren rührend fürsorglichen, aber hilflosen Ehemann Nick.