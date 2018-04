Der Brummbär

Nach so mancherlei Abenteuern müssen Mary (Debra Feuer) und Tito (Adriano Celentano) überrascht feststellen, dass der verblichen geglaubte Gatte immer noch unter den Lebenden weilt und seinerseits den beiden an die Gurgel will.



Turbulente Italo-Komödie mit Adriano Celentano, der den brummigen Widerspenstigen gibt und von einer blonden Schönheit gezähmt wird.