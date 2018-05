Eine Familie namens Beethoven

Frühlingszeit - jeder ist verliebt. So auch Beethoven. Der knuddelige Bernhardiner findet seine große Liebe, Missy. Bald schon ist die Familie Newton um vier Hundebabys reicher, was Vater George zunächst nicht erfreut, denn die kleinen Racker fressen seine knappe Familienkasse leer. Aber wie nicht anders zu erwarten, schließt er den Familienzuwachs bald ins Herz.



Allerdings wird das traute Familienglück von der geldgierigen Regina gestört, die Missy für den Scheidungskrieg mit ihrem Mann Brillo missbrauchen will. Über den Hund will sie ihren zukünftigen Ex-Mann um möglichst viel Geld bringen. Ungeahnte Möglichkeiten scheinen sich der bösartigen Regina zu eröffnen, als sie mitbekommt, dass Missy Nachwuchs hat. Doch Beethoven ist nicht bereit, sein Familienglück von rach- und streitsüchtigen Zweibeinern gefährden zu lassen.