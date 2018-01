ExperiMental (11)

Was auf den ersten Blick skurril erscheint, war in den meisten Fällen Wegbereiter für große Durchbrüche in der Wissenschaft. Fachbezogene Themen werden genauso behandelt wie die großen Fragen des Alltags: Warum landet Butterbrot immer auf der bestrichenen Seite? Warum wachsen Fingernägel? Was sonst nur in den Tiefen der Labore Antwort fand, wird dem Zuschauer von "ExperiMental" auf unterhaltsame, spannende und witzige Weise nicht länger vorenthalten.