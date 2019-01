Fackeln im Sturm

Orry hat seinen Freund George aus dem Südstaatengefängnis befreit, wo dieser auf entsetzliche Weise gefoltert wurde. Am Weihnachtsabend taucht George überraschend bei seiner Familie in Pennsylvania auf.



Die Wiedersehensfreude wird durch die Enthüllung von Machenschaften seines Bruders Stanley und dessen Frau Isabel in der väterlichen Fabrik getrübt: Beide haben im Familienbetrieb "Hazard Iron" Kanonen aus einer minderwertigen Metall-Legierung hergestellt, wodurch an der Front einige Kanoniere zu Tode kamen. George drohen zusätzliche Schwierigkeiten,, da Isabel seine Unterschrift gefälscht hat. Stanley bringt so viel Anstand auf, dass er seinem Bruder gegenüber die Verantwortung für diese Verbrechen auf sich nimmt.