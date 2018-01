Das Wrack eines verunglückten Autos wird für Colin (David Lyons) zum Verhängnis: Er findet am Unfallort nicht nur die kopflose Leiche des Fahrers, sondern auch noch einen Koffer, gefüllt mit Banknoten. Vor Ort trifft er außerdem auf eine ebenso attraktive wie geheimnisvolle Frau (Emma Booth), die in den Unfall verwickelt war und nun eine Mitfahrgelegenheit benötigt.



Colin nimmt sie mit, setzt die flirtwillige Frau zu Hause ab und fährt anschließend ins nächste Städtchen. Der Versuchung widerstehend, das Geld selbst zu behalten, übergibt Colin den Koffer an den örtlichen Sheriff Turner (Jason Clarke). Zu Collins großem Pech ist der "Gesetzeshüter" ebenso cholerisch wie unehrlich. Es stellt sich heraus, dass die schöne Unbekannte vom Unfallort die Ehefrau eben jenes Sheriffs ist und darüber hinaus eine gefährliche Manipulantin.



Ehe Colin etwas dagegen unternehmen kann, befindet er sich am Rande einer Affäre und auch schon im Visier allerhand skrupelloser Gestalten, die für den Geldkoffer über Leichen gehen würden.



"Falscher Ort, falsche Zeit" ist ein spannender Noir-Thriller, der seine Figuren und die Zuschauer immer wieder mit seinen Wendungen überrascht.



Der australische Thriller "Swerve - Falscher Ort, falsche Zeit" war ursprünglich als erster Film einer Film-Noir-Trilogie geplant, die jedoch aufgrund des Todes von Regisseur Craig Lahiff ("Paradies in Flammen") unvollendet blieb. Dem Genre folgend bekommt es die Hauptfigur mit einer Femme fatale zu tun, deren Motivation lange im Unklaren bleibt. Diese verhängnisvolle Dame wird von der Schauspielerin Emma Booth verkörpert, die unter anderem im Actionfilm "Parker" und dem Mystery-Thriller "Hounds of Love" zu sehen war. Ihr Film-Ehemann Frank wird von Jason Clarke verkörpert, der bereits in zahlreichen Filmen mitwirkte. Er spielte in Oscar-nominierten Filmen wie "Zero Dark Thirty" und "Everest" und in Blockbustern wie "Planet der Affen: Revolution" oder "Terminator: Genisys" eine Hauptrolle.