Amanda (Monica Potter) wurde oft von den Männern enttäuscht. Ihr erster Freund verließ sie für eine andere, ihr zweiter war schwul, und ihren neuesten Lebensgefährten findet sie im Bett mit einer anderen vor.



Hals über Kopf zieht Amanda aus dem gemeinsamen Appartement aus und braucht schnell eine neue bezahlbare Wohnung, was in New York nicht einfach ist. Sie zieht in eine WG voller Frauen, die alle in der Modelbranche arbeiten: Jade (Shalom Harlow), Roxana (Ivana Milicevic), Candi (Sarah O'Hare) und Holly (Tomiko Fraser).



Auch gegenüber gibt es bald einen neuen Nachbarn: den charmanten und überaus hilfsbereiten Jim (Freddie Prinze jr.), der mit seiner großen Dogge dort eingezogen ist. Amanda verliebt sich sofort in Jim, und er erwidert ihre Gefühle. Er lädt Amanda zu einer ersten Verabredung ein. Zwischen den Turteltauben scheint alles bestens zu laufen, bis Amanda durch ihr Fenster beobachtet, dass Jim Frauenbesuch hat.



Zunächst denkt sie, dass sie wieder betrogen wird. Doch dann erschlägt Jim seine Besucherin. Schockiert ruft Amanda die Polizei, doch die findet keine Anzeichen für ein Verbrechen. Amanda und ihre Freundinnen bleiben auf Beobachtungsposten und ermitteln auf eigene Faust gegen Jim. Ist er wirklich ein Mörder, oder hat sich Amanda alles nur eingebildet?



Diese Frage dürfte darüber entscheiden, ob es eine gemeinsame Zukunft für die beiden gibt oder ob Jim sich in die lange Reihe von Männern eingliedern wird, die Amanda enttäuscht und verletzt haben.