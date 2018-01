Inspector Barnaby

Obwohl Lloyd für die Tatzeit ein Alibi hat, ist Barnaby ihm gegenüber misstrauisch. Doch dann meldet sich überraschenderweise der pensionierte Diplomat Sir Christian Aubrey, um für den spleenigen Ufologen eine Kaution zu hinterlegen.



Während Barnaby mit seiner Frau Joyce zu weiteren Recherchen an einem Ufologen-Treffen in Midsomer Parva teilnimmt, wird in den Kornkreisen auf Chatwyns Land eine zweite Leiche gefunden: Auch der Serieneinbrecher Eddy Field ist bei der Polizei von Midsomer kein Unbekannter.



Eine Verbindung zwischen den Opfern, die offensichtlich beide durch starke Stromschläge getötet wurden, ist zunächst nicht zu erkennen. Doch Barnaby und Troy geben nicht auf und stoßen bei ihren Ermittlungen auf ein verwirrendes Geflecht aus grausamer Rache, verschmähter Liebe und tödlicher Loyalität, die noch weitere Opfer fordern wird.