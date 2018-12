Welche brisanten Geheimnisse stecken in den gestohlenen Firmenunterlagen, dass die Mafiaorganisation zum finalen Schlag ausholt? Falk versucht seine Familie vor der tödlichen Bedrohung in Sicherheit zu bringen und gleichzeitig herauszufinden, gegen welche mächtigen Gegner sie eigentlich kämpfen.



Währenddessen entschließt sich Sophie Nordh dazu, die kommissarische Leiterin der GSI, Franzén, über die Operation in Riga ins Vertrauen zu ziehen, da die Interne Ermittlung die GSI noch immer mit Argusaugen beobachtet. Seth Rydell bricht seine Zelte in Göteborg ab, als seine ehemalige Geliebte Madeleine Wiik ihm ein Angebot macht: Ihr Exmann Milo Mikhailov sucht sie und den gemeinsamen Sohn. Kann er ihr Milo vom Hals schaffen - gegen gutes Geld? Als klar wird, dass Milo mehr ist als ein gewalttätiger Schläger, verknüpfen sich die Fäden des Falls um Falk, die GSI und ihren ehemaligen Informanten Seth alias "Hjördis" zu einem tödlichen Knäuel aus Gewalt und Rache.