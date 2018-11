Kommissar Stolberg

Als Marleen spurlos verschwindet, scheint sie niemand wirklich zu vermissen, außer Hannah Voskort. Auf Bitten Hannahs beginnt Stolberg mit seinen Ermittlungen, obwohl es keine Leiche gibt. Recherchen in Marleens persönlichem Umfeld führen Stolberg auf eine heiße Spur: Offensichtlich hatte Armin Weisse eine Affäre mit einer Angestellten. Wollten er und seine Geliebte Teresa Korff die störende Gattin beseitigen?



Als Stolberg dann Marleens Jaguar auf einem Forstweg findet, bietet sich ihm ein eindeutiges Bild. Die Türen stehen offen, Blut und Haare finden sich auf dem Beifahrersitz und dem Fußboden. Von der Besitzerin fehlt jede Spur. Auch in Marleens Apartment zeigt sich das gleiche Bild: Verwüstung und Blutspuren, aber keine Hinweise auf Marleens Verbleib. Anlass genug, nun offiziell zu ermitteln.



Die Vernehmungen von Armin Weisse und Teresa Korff erbringen jedoch keine Fortschritte. Ein Mord ist ihnen, trotz belastender Indizien, nicht nachzuweisen. Spontan entschließt Stolberg sich dazu, Teresa zu beschatten und staunt, als diese sich mit der tot geglaubten Marleen Weisse trifft. Als Stolberg die Verfolgung aufnehmen will, entwischen ihm die beiden Frauen. Dr. Voskort reagiert fassungslos: Offensichtlich hat ihre Freundin ihren eigenen Tod nur vorgetäuscht.



Fast scheint der Fall abgeschlossen, als er doch noch zu einem Mordfall wird. Marleen wird in ihrem Hotelzimmer tot aufgefunden. Ein Kratzer am Arm rückt Hannah erneut in den Fokus der Ermittlungen.