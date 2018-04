Kommissar Stolberg

Köster saß in der Vergangenheit für den Mord an einer jungen Frau im Gefängnis. In seiner Wohnung finden die Ermittler Fotos, die Angela mit einem Springmesser zeigen. Hat Köster das junge Mädchen tatsächlich getötet?



Seit kurzer Zeit erst war Angela mit Daniel Wilde zusammen. Von Peter Wilde, dessen Vater, erfahren die Ermittler jedoch, dass Daniel verlobt sei und die Hochzeit bald bevorstehe. Allerdings entdecken die Kriminalbeamten auf den Fotos aus der Wohnung von Fotograf Köster eine Kette mit einem auffallenden Anhänger. Die Kette hatte Angela einst von Daniel als Bestätigung seiner Liebe erhalten und sie seither stets bei sich getragen. Doch die Kette lag nicht bei Angelas Leiche und scheint spurlos verschwunden.



Als Stolberg und seine Kollegen näher in Daniels Umfeld ermitteln, treffen sie auf dessen Verlobte Britta, die nun genau diese Kette trägt. Daniel beschuldigt seinen Vater, Britta die Kette gegeben zu haben, was Stolbergs Aufmerksamkeit erregt: Welche Rolle spielt Peter Wilde in dem Mordfall? Dieser legt schließlich ein Geständnis ab: Er habe Angela von Daniels Verlobung erzählt, woraufhin sie ihm die Kette zurückgegeben habe. Angela habe er umgebracht, damit die Verlobung von Daniel und Britta, der Tochter seines Geschäftspartners, nicht zerbricht.



Doch auch Angelas Vater, Chris Vessel, sucht nach dem Mörder seiner Tochter. Er überfällt Köster in dessen Wohnung und verlässt diese mit einem wichtigen Beweisstück.