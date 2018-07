Kommissar Stolberg

Als Hauptkommissar Stolberg und Svenja Landau, die neue Oberkommissarin im Team der Düsseldorfer Mordkommission, im Gericht eintreffen, ahnen sie nichts von den Absichten des Mosco-Clans. Offenbar haben dessen Mitglieder zuvor ungehindert Waffen in den Saal geschmuggelt und drohen nun sämtliche Anwesenden zu töten, sollten ihre Forderungen nicht erfüllt werden.



Als endlich auch Nico Schreiber im Gericht eintrifft, steht er vor verriegelten Türen. Der Kommissar weiß die Situation sofort einzuschätzen und fordert Verstärkung an. Das SEK ist rasch vor Ort. Da tritt Rafael Mosco vor die Türen des Gerichtssaals und verlangt neben einer hohen Summe Geldes die Freilassung seines Sohnes Benny. Dieser sitzt in Untersuchungshaft, weil er einen brutalen Raubüberfall auf eine Tankstelle, deren Besitzer niedergeschossen wurde, begangen haben soll.



Stolberg zweifelt an Bennys Schuld am Tod des Tankstellenbesitzers. Denn der von Benny geschilderte Ablauf stimmt nicht mit den Fakten überein. Nun aber bleibt für vage Überlegungen zu den Geschehnissen in jener verhängnisvollen Nacht kaum mehr Zeit, da das SEK bald einzugreifen droht.



Dennoch kann Svenja Nico einen Hinweis zukommen lassen. Und dieser begreift sofort. Fieberhaft recherchiert er im Umfeld des Überfall-Opfers und wird fündig. Derweil aber droht die Situation im Gerichtssaal zu eskalieren. Stolberg hat der Familie seinen Verdacht über die wahre Identität des Täters geschildert, was den Clan allerdings gegeneinander aufgebracht hat. Selbst die gelungene Freilassung von Benny scheint kaum jemanden mehr zu begeistern, denn nun sind die Familienmitglieder misstrauisch. Sie wollen beweisende Fakten für Bennys Unschuld, und es liegt nun allein an Nico, diese rechtzeitig zu liefern.