Low Winter Sun

Frank (Mark Strong) bezweifelt, dass Joe (Lennie James) ihm die ganze Wahrheit gesagt hat. Das Detroit Police Department startet unterdessen eine weitreichende Ermittlung, die nicht nur das Morddezernat betrifft. Zu allem Überfluss treffen Frank und Joe nun auch noch auf Simon Boyd (David Costabile), einen internen Ermittler, der sich mehr für die beiden Detectives interessiert als für den Mord an McCann. Derweil muss sich der Gangsterboss Damon Callis (James Ransone) entscheiden, wie weit er gehen will, um seinen Namen in Detroit bekannt zu machen.