Anschließend absolvierte sie von 1999 bis 2003 ihre Schauspielausbildung an der Universität der Künste in Berlin. Neben ihren Film- und Fernsehengagements spielte Melika Foroutan 2003 und 2004 am Schauspielhaus in Leipzig Theater.







Die allein erziehende Mutter war lange eine Frau, die jede Gelegenheit nutzte, die sich ihr bot - beruflich wie privat. Sylvia war extrem ehrgeizig. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, zwölf Monate im Jahr. Sie verliebte sie sich in ihren Kollegen Leo, doch bevor sich überhaupt etwas zum Guten hätte wenden können, kam alles anders: Mit der Entführung und Misshandlung durch einen Mann, der sich "Luis" nennt, verändert sich ihr Leben schlagartig.