New Tricks

Den Ermittlern der UCOS liegen neue Indizien vor, die gegen einen Selbstmord sprechen. Anscheinend war Annabelle am Tag ihres Todes nicht allein, und Minnie hielt Annabelle in keiner Weise für suizidgefährdet. Annabelle stand eine Beförderung nach New York bevor, doch dann wurde ihr Dienst-Laptop aus ihrer Wohnung gestohlen, und ihre Freundin Laura Marsh erhielt die Stelle.



Am Tag ihres Todes hatte Annabelle außerdem eine lautstarke Auseinandersetzung mit ihrem Chef, weshalb ihn die Ermittler genauer unter die Lupe nehmen und einige skandalöse Entdeckungen machen.



Die UCOS untersucht, ob jemand aus Annabelles beruflichem Umfeld für ihren Tod verantwortlich ist, als plötzlich eine ganz neue Spur entdeckt wird.