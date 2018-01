Priest of Evil

Die Ehe von Timo und Elisa gerät in eine Krise, besonders weil Elisa Timo die Schuld an dem Tod der Tochter gibt. Er sollte sie von einer Disko abholen und war wieder einmal zu spät. Timo gerät in eine Depression und nimmt starke Medikamente, um mit der Situation fertigzuwerden. Schon bald kann er nur noch an eines denken: Rache für seine getötete Tochter.