R.I.F. - Ich werde dich finden!

Der Pariser Polizist Stéphane Monnereau (Yvan Attal) ist mit seiner Frau Valérie (Valentina Cervi) und seinem Sohn Theo (Talid Ariss) auf dem Weg in den längst überfälligen Urlaub, der nicht nur den Familiensegen, sondern vor allem die angeknackste Ehe retten soll. Nach einer Autopanne fordern Stéphane und Theo an der nächsten Tankstelle Hilfe von einem Unfallservice an. Sie lassen Valérie unterdessen allein an dem fast menschenleeren Ort zurück.



Als sie Valérie kurze Zeit später abholen wollen, ist sie spurlos verschwunden. Weder die Aufzeichnungen der Überwachungskameras noch die Überprüfung von möglichen Verdächtigen bringen für Stéphane und Kommissar Barthélémy (Pascal Elbé) von der örtlichen Polizei den gewünschten Erfolg.



Einzig der Fund eines Feuerzeugs mit Valéries Initialen sowie eine ihrer ungerauchten Zigaretten könnten ein Hinweis auf eine Entführung sein. Die Fahndung läuft nur schleppend an, doch dann findet die Polizei Blutspuren im Auto des Ehemanns. Mit Entsetzen muss Stéphane schon bald feststellen, dass er im Fall seiner verschwundenen Frau selbst ein Hauptverdächtiger geworden ist.



Von Regisseur Franck Mancuso stammt die Originalstory zu dem fesselnden Copthriller "36 - Tödliche Rivalen", der bereits im ZDF zu sehen war. Auch für "R.I.F." (Abkürzung für "Recherches dans l'Intérêt des Familles") lieferte er die Idee und das Drehbuch. Nur in der Funktion des Regisseurs war Franck Mancuso für den Thriller "Kein Mord bleibt ungesühnt" verantwortlich, in dem "Oscar"-Preisträger Jean Dujardin einen Polizisten verkörpert, der Rache für seine Tochter nimmt.



Der als cholerischer Polizist Stéphane agierende Yvan Attal dürfte einem breiteren Publikum vor allem durch seine Rollen als Journalist in Sydney Pollacks Politthriller "Die Dolmetscherin" (2005) oder als israelischer Agent in Steven Spielbergs "München" bekannt sein. 2009 steuerte er als Regisseur eine Episode für den Omnibusfilm "New York, I love you" bei und behauptete sich vorher schon auf nationaler Ebene, indem er einen César als Bester Nachwuchsschauspieler für "Eine Welt ohne Mitleid" erhielt.



Im ZDF-"Montagskino" war der prägnante Charakterkopf, der im Übrigen mit Schauspielkollegin Charlotte Gainsbourg verheiratet ist, schon des Öfteren zu sehen. So in dem packenden Erotikthriller "Die Schlange" oder dem Drama "Die Affäre". Auch in dem romantischen Thriller "Fluchtpunkt Nizza", den er 2005 mit Regisseur Jérôme Salle drehte, konnte er punkten. In dem amerikanischen Remake "The Tourist" wurde seine Rolle von Johnny Depp übernommen, und man mag darüber streiten, wer die Rolle besser ausgefüllt hat.



Ebenfalls für einen César nominiert war im Jahre 2004 sein Schauspielkollege Pascal Elbé, der in "R.I.F." den behördentreuen Kommissar verkörpert. Als erfahrener Theater-, Fernseh- und Filmdarsteller komplettiert er in seiner Rolle als Barthélémy das exzellente Schauspielensemble, das last but not least auch die international etablierte Charakterdarstellerin Valentina Cervi präsentiert.

Die brünette Italienerin erlangte über die Landesgrenzen hinweg bereits durch Filme wie Jane Campions "Portrait of A Lady" (1995) sowie 2001 an der Seite von James Franco im Biopic "James Dean" internationale Anerkennung. Im ZDF-"Montagskino" war sie mit dem erotischen Historiendrama "Artemisia - Schule der Verführung" zu sehen.