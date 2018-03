Die gebürtige Saarbrückerin Saskia Vester absolvierte ihre Ausbildung an der Neuen Münchner Schauspielschule. Nach ihrer Ausbildung führten sie Theaterengagements seit 1981 unter anderem an die Städtischen Bühnen Augsburg und Nürnberg, ans Stadttheater in Ingolstadt, in die Kampnagelfabrik Hamburg, ans Theater 44 München und die Komödie am Bayerischen Hof.