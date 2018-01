Die BBC-Serie "The Interceptor" stammt aus der Feder von Serienschöpfer Tony Saint, der für diese Serie extra die Arbeit an "Strike Black" aufgegeben hat. In der Hauptrolle Ash, gespielt von O. T. Fagbenle ("Looking"), und in den weiteren Rollen sein Freund und Kollege Tommy, gespielt von Robert Lonsdale (unter anderem "Silent Witness"), und Joy Joyner ("EastEnders") als Ashs Ehefrau Lorna. Regie führte Farren Blackburn ("The Fades").