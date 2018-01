Befreiung aus der Salafismus-Falle

Neben Vogel gilt Sven Lau als bekanntester salafistischer Prediger in Deutschland. Der ehemalige Feuerwehrmann wurde 1980 in Mönchengladbach geboren. 2014 sorgte Lau bundesweit für Aufsehen, als er mit seinen Glaubensbrüdern in orangefarbenen Westen als Scharia-Polizei durch Wuppertal zog und Jugendlichen Alkohol und Glücksspiel ausreden wollte. Seine Koranverteilungsaktion „Lies“ wurde verboten, weil sie junge Muslime für den Kampf in Syrien warb, so der Verfassungsschutz.