Zauberhaftes Wochenende

Ein schicksalhafter Tag am Lincoln International Airport: Während ein Schneesturm über Chicago tobt und den Flugverkehr lahm legt, bahnt sich über den Wolken eine Katastrophe an.

Denn an Bord der "Golden Argosy" befindet sich D.O. Guerrero (Van Heflin). Der gescheiterte Unternehmer und ehemalige Bombenspezialist droht das Flugzeug in die Luft zu sprengen.