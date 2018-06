Exklusiv

- Das Filmfestival besucht seine Besucher

Ein Filmfestival im Festival-Palais? Das kann jeder. Die Berlinale geht zu ihrem 60. Geburtstag in die Stadtviertel - in die Kiez-Kinos. Sie besucht ihre Besucher - als Dankeschön an die Hauptstädter.