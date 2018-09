24 Hours - Two Sides of Crime (2)

Der kleine Basil wird von Polizist Arne verhört. Aus seinen Aussagen lässt sich schließen, dass der Filialleiter Walter wahrscheinlich nichts mit der Geiselnahme zu tun hat. Die Unterhändler versuchen, das Handy der Geiselnehmer zu knacken, um diese direkt anrufen zu können. Jedoch ohne Erfolg.



Die Bank ist bereit, Lösegeld zu zahlen, die Polizei lehnt das jedoch ab. Doch Ibrahim will die Täter dazu bewegen, Noor freizulassen, und macht ihnen dennoch ein Angebot über 75 000 Euro. Darüber gerät das Team der Unterhändler in Streit: Der unerfahrene Ibrahim dürfe solche Verhandlungen nicht ohne vorherige Absprache im Team führen.



Vos will den Druck auf die Geiselnehmer erhöhen und macht den Vorschlag, Strom und Wasser in der Bank abzustellen. Ivo trifft alle Vorbereitungen dafür. Doch Roeland bekommt Bedenken und geht hinter Vos' Rücken zu Ivo. Er erzählt ihm, dass Vos momentan nicht voll bei der Sache sei, weil ihr Vater im Sterben liege. Trotz Bedenken hält Ivo an seinem Plan weiter fest. Strom und Wasser werden abgestellt.



Die Geiselnehmer reagieren jedoch nicht wie erwartet und drohen damit, Noor zu töten, wenn nicht sofort beides wieder angestellt wird. Die Polizei muss handeln und will Strom und Wasser schnell wieder einschalten. Doch ein Schalter klemmt, und der Geiselnehmer zählt einen Countdown runter.



Die Serie betrachtet abwechselnd Ereignisse aus Sicht der Polizei, der Presse sowie der Bankräuber, der Opfer und ihrer Familien. Jeder Perspektivwechsel hebt ein winziges Stück des Schleiers, und die Zuschauer erkennen allmählich, dass mehr dahintersteckt, als auf den ersten Blick zu sehen ist.