24 Hours - Two Sides of Crime (4)

Ibrahim muss Elias weiterhin vertrösten, dass ihm weder ein Helikopter noch eine Million Euro zur Verfügung gestellt werden. Elias droht, dass er sich nicht mit 75 000 Euro abspeisen lässt.



Vos wurde von Ivo von dem Fall entlassen und nach Hause geschickt. Sie ist unterwegs ins Krankenhaus zu ihrem Vater, als ihr noch mal die Summe von 75 000 Euro ins Gedächtnis kommt. Woher kannte der Täter die Summe? Die Zahl wurde nur intern von Ibrahim erwähnt. Sie warnt Ivo, dass sich in den eigenen Reihen ein Maulwurf befinden muss. Roeland wird verdächtigt und verhört. Doch dann kommt Vos auf die Idee, dass eventuell das Handy der Geiselnehmer gehackt sein könnte und die Täter permanent mithören können, auch wenn nicht telefoniert wird. Der IT-Spezialist der Polizei, Marnix, kann das bestätigen.



Arne entdeckt eine weitere Überwachungskamera. Die aufgezeichneten Bilder zeigen, dass die Geiselnehmer mit einem Lieferwagen in die Garage der Bank fuhren und sie wenig später wieder verlassen haben. Ivo und die Staatsanwältin kommen auf die Idee, dass sich nur einer oder sogar keiner der Geiselnehmer noch in der Bank befindet. Die Bank wird gestürmt und Michaël befreit. Nachdem Ivo jedoch erneut den Befehl gibt, den Strom abzuschalten, aktiviert Elias wieder die Bombe am Hals von Michaël. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.



Die Serie betrachtet abwechselnd Ereignisse aus Sicht der Polizei, der Presse sowie der Bankräuber, der Opfer und ihrer Familien. Jeder Perspektivwechsel hebt ein winziges Stück des Schleiers, und die Zuschauer erkennen allmählich, dass mehr dahintersteckt, als auf den ersten Blick zu sehen ist.