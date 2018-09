24 Hours - Two Sides of Crime (5)

Serge streitet sich mit Elias und Tommy. Er hatte schon vor langer Zeit den Plan für diesen Überfall, hat ihn jedoch fallenlassen. Elias bietet ihm zehn Prozent der Beute an, wenn er der Polizei gegenüber den Mund hält. Doch Serges Frau Susan wusste auch von dem Plan. Sie versucht über Basil herauszufinden, ob ihr Mann aktiv an allem beteiligt war.



Als der Plan der Geiselnehmer nicht so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben, hat Tommy die Idee, Susan aktiv in das Vorhaben mit einzubinden. Doch sie sitzt im Warteraum der Polizei. Kann sie unentdeckt Teil des Plans werden?



Michaël will der Polizei über eine handgeschriebene Notiz mitteilen, dass keiner der Geiselnehmer mehr in der Bank ist. Doch Freya verrät ihn und schließt ihn in einem Vorraum des Gebäudes ein.



Freya bemerkt die Polizisten, die die Bank stürmen, als sie zu ihr in den Keller kommen. Elias sieht dies über die Kamera und aktiviert die Bomben am Hals von Michaël und Freya. Tommy will den Countdown wieder ausschalten. Das funktioniert jedoch nicht.



Die Serie betrachtet abwechselnd Ereignisse aus Sicht der Polizei, der Presse sowie der Bankräuber, der Opfer und ihrer Familien. Jeder Perspektivwechsel hebt ein winziges Stück des Schleiers, und die Zuschauer erkennen allmählich, dass mehr dahintersteckt, als auf den ersten Blick zu sehen ist.