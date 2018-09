24 Hours - Two Sides of Crime (6)

Die Polizei stürmt die Bank und kann Freya befreien. Doch dann wird der Sprengsatz an ihrem Hals aktiviert. Die Polizei schafft es nicht, die Bombe vor Ablauf des Countdowns von ihrem Hals zu entfernen. Freya wird an einem Zaun fixiert und ihrem Schicksal überlassen.



Rolf Van Landschoot kommt mit einem Koffer voller Lösegeld und hat einen Helikopter organisiert. Er will um jeden Preis seine Tochter aus dem Gebäude befreien. Da die Polizei sein Angebot ablehnt, informiert er die lokale Presse über diesen Vorfall. Was er nicht weiß, Freya ist schon längst befreit.



Die Serie betrachtet abwechselnd Ereignisse aus Sicht der Polizei, der Presse sowie der Bankräuber, der Opfer und ihrer Familien. Jeder Perspektivwechsel hebt ein winziges Stück des Schleiers, und die Zuschauer erkennen allmählich, dass mehr dahintersteckt, als auf den ersten Blick zu sehen ist.