Was bin ich bereit zu tun, wenn ich nur noch 8 Tage zu leben habe?

In der Drama-Serie „8 Tage“ muss sich jeder diese Frage stellen! Denn ein Asteroid rast auf die Erde zu und soll mitten in Europa einschlagen. Die Grenzen sind dicht, die Welt versinkt im Chaos und die Menschen versuchen sich noch in Sicherheit zu bringen.