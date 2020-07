Als sie erfährt, dass Herrmann erneut Bunkerplätze hat – allerdings nur für Marion und sich – verliert sie die Kontrolle. Nora findet den erhängten Ben und weiß sofort, dass es ihr Vater war. Sie stellt ihn in seinem Bunker zur Rede – mit vorgehaltener Waffe. Robins Anhänger versprechen sich von ihrem Messias Rettung auf einem alten Kahn. Doch als der nicht anspringt, fordert Horus von Robin ein Opfer – einen Tod am Kreuz. Währenddessen kündigt sich der Asteroid am Horizont an.